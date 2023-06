Volg hier dag 1 van Rock Werchter: Emotionele Zwangere Guy doet hoofdpodium daveren "want dit is mijn therapie"

Compact Disk Dummies hebben als eerste act meteen ook de eerste gast mee op het hoofdpodium. “Hij was er al bij van in het prille begin in 2009: waar is ons vader.” Enter een stralende vader Joost, die zowel Lennert als Janus Coorevits een dikke knuffel geeft en geniet van het warme applaus. Zelden iemand zo hard zien glimmen van trots.

Slotakkoord is voor jubileumhit “The reeling”, waar Lennert Coorevits nog een laatste keer alles uit zijn gouden gitaar haalt. De toon voor Rock Werchter 2023 lijkt gezet. Voor Compact Disk Dummies zit het er nog niet helemaal op, want met hun dj-project Silver Sisters draaien ze de komende dagen nog op camping The Hive en het nieuwe zijpodium The Towers.