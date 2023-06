Lore en Jonas uit Alsemberg bouwen oude schoolbus om tot hotel op wielen

Het hotel op wielen heeft alle comfort van een gewoon hotel, vertelt Lore. "Er zijn bedden, er is een badkamer met bad en douche en een keuken." De gasten van Lore en Jonas slapen allemaal in één ruimte, maar wel in aparte bedden die "afsluitbaar" zijn. Of ze hun medereizigers dan niet beu worden? "We doen activiteiten samen, maar zorgen er ook voor dat iedereen genoeg 'me-time' kan nemen."

Tien dagen blijven stilstaan op dezelfde plek, dat is niks voor Lore en Jonas. "We rijden rond met ons hotel. We zijn veel buiten en blijven niet op één plek staan. Zo doen we een rondreis in Noorwegen, maar we gaan ook naar Griekenland en IJsland. Dat is het leuke eraan, we nemen ons hotel gewoon mee naar waar we willen."