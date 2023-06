Maasmechelen ontwikkelt eigen parfum, oppositie ontevreden over kostenplaatje van 20.000 euro

In het najaar zal de parfum verkrijgbaar zijn, zegt burgemeester. "We gaan dat parfum dan natuurlijk ook verkopen, dus dat gaat de stad geld opbrengen. Met andere woorden betaalt het parfum zichzelf dus gewoon terug. We zijn de gemeente Maasmechelen op de kaart aan het zetten via een brandingcampagne waarbij we teruggrijpen naar authenticiteit, dus een parfum die de geuren heeft van de streek past volgens mij perfect in dat plaatje. Het is een originele manier op onze gemeente uit te lichten, en bovendien kan het ons op termijn zelfs geld opleveren, dus ik snap de kritiek eigenlijk niet", besluit Terwingen.