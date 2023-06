Popicoon Madonna weer thuis na ziekenhuisopname wegens bacteriële infectie

Haar manager had gisteren bekendgemaakt dat Madonna op 24 juni een ernstige bacteriële infectie had opgelopen, waarvoor ze enkele dagen op intensieve zorg had gelegen.

Madonna heeft de start van haar nieuwe tournee uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer ze opnieuw op het podium kan staan. De 64-jarige zangeres zou op zaterdag 21 en zondag 22 oktober moeten optreden in het Sportpaleis in Antwerpen.