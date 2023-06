Margriet Hermans wees aanbod Vooruit-voorzitter Conner Rousseau af: "Ik ben te oud voor een politieke comeback"

Op de vraag of ze die rol zelf zou willen opnemen, geeft Hermans een duidelijk antwoord. "Ik wil geen actief politicus meer zijn. De vraag is nochtans al gekomen. Conner Rousseau van Vooruit heeft me al gebeld. Ik heb heel veel sympathie voor hem. Hij heeft een heel goede visie, maar ik vind mezelf te oud om dat nog te doen. Voor een job als kabinetsmedewerker van de minister van Senioren mogen ze me wél altijd bellen."

Een politieke terugkeer zit er dus niet in. Hermans was vroeger onder meer Vlaams Parlementslid voor VLD (nu Open VLD). "Als ik sommige dingen nu hoor of lees, kriebelt het om het opnieuw te doen. Maar mijn hart kan dat niet meer aan. Daarvoor zie ik de mensen te graag."