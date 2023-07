Minder volk dan verwacht op informatieavond over fusie van Zwijndrecht met Kruibeke en Beveren

Externe transitiemanager Tony Vermeiren die de studie uitvoerde, beseft dat een fusie gevoelig ligt in Zwijndrecht. "Er is gelukkig nog een debat op 6 september waarbij de politieke partijen zich zullen uitspreken wat ze van plan zijn als er een fusie komt. Wij moesten alleen de gelijkenissen en de verschillen tussen de drie gemeenten bestuderen. De politieke keuzes komen later aan bod."