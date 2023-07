Minstens tijdelijke oplossing voor zorgbehoevende bewoners van woningcomplex Triamant in Geluwe

In Geluwe, bij Wervik, is er minstens tijdelijk een oplossing voor de bewoners van het woningcomplex Triamant. In dat complex kan je dag en nacht zorg krijgen, waardoor er ook veel ouderen leven of mensen met een beperking. Maar het bedrijf dat daarvoor verantwoordelijk is, ging deze week failliet. Zeker voor een zeventiental mensen, die veel hulp nodig hebben, ook 's nachts bijvoorbeeld, was dat een probleem. Want er leken geen andere instellingen of bedrijven die konden inspringen. Gelukkig is er nu een kandidaat-overnemer voor het failliete bedrijf. Die nieuwe onderneming moet nog één en andere onderzoeken voor het effectief tot een overname komt, maar het wil minstens al zo'n maand instaan voor de zorg.