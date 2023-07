Natuurpunt klaagt uitdroging Vallei Zwarte Beek aan: "Dossier zit al jaren vast en ondertussen gaat het veen kapot"

Maar volgens de natuurorganisatie komt er al drie jaar geen schot meer in het dossier. Zij wijzen met de vinger naar "Watering Het Schulensbroek", de organisatie die de waterlopen beheert. "De percelen rond de beek zijn ons eigendom, maar de beekjes zelf zijn eigendom van Watering Het Schulensbroek", legt Mestdagh uit. "Wij hebben een vergunning gekregen van de Vlaamse overheid om die beekjes minder diep te maken, maar we hebben hun machtiging nodig om daar effectief aan de slag te gaan. Ze doen dat omdat hun standpunt is dat water afgevoerd moet worden, zodat de bodem van de landbouwgebieden in de buurt niet te nat wordt."