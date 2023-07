"Daag je brein uit en leg je gsm aan de kant": neuropsychiater over hoe we ons geheugen kunnen trainen

"Multitasken is dus slecht voor het geheugen, én door alle pauzes in ons leven in te vullen met onze gsm, zijn er ook geen rustmomenten meer. Ons geheugen, het archiverend breinnetwerk, doet zijn werk als wij even pauze nemen. De belangrijkste pauze is natuurlijk de slaap. Ons geheugen is even actief 's nachts als gedurende de dag, maar het is vooral dat archiverend breinnetwerk dat al die informatie die voortdurend op ons afkomt, ordent, met elkaar in verband brengt, organiseert en opbergt." Kortom, na een drukke hectische dag is het dus beter om een bad te nemen zonder je mobieltje in plaats van voor televisie te hangen.