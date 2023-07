Imposant kunstwerk langs kanaal in Maasmechelen moet voorbijgangers laten stilstaan bij waterverbruik

Het kunstwerk is gemaakt door de Koeweits-Puertoricaanse kunstenares Alia Farid en kreeg de naam "In Lieu of What Was". De sculpturen in de vorm van waterkruiken en flesjes moeten voorbijgangers doen stilstaan bij water, en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Dat is ook een terugkerend thema voor kunstenares Farid, die opgegroeid is in het woestijnlandschap van Koeweit, waar water erg schaars is.

Het kunstwerk kadert in het project Kunst aan de Maas en zal nog tot het einde van oktober blijven staan.