Antwerpse moslims halen dieren voor Offerfeest in Frankrijk omdat onverdoofd slachten in Vlaanderen niet meer mag

"Ik vind het een mooi initiatief", vindt Abderrahman Mdaouchi. Hij heeft een schaap besteld en zijn schoonouders rundsvlees. "Het is ook niet zo'n probleem dat we het vlees pas op de tweede dag van het Offerfeest krijgen, want het duurt toch drie dagen. Vroeger was het natuurlijk wel beter. We gaan nu eerst nog naar de slager om het vlees in stukken te laten snijden. Sommigen doen dat zelf, maar wij niet. Daarna is er een barbecue voorzien en morgen ook nog. Deze week wordt het veel vlees eten. Ik wil delen met mijn buren, maar die zitten ook met 25 kilogram vlees. Maar mijn onderburen zijn geen moslims, dus ik wil hen met alle plezier een stuk geven, als ze willen", lacht hij.