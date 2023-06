Honden- en kattenfokkerij in Kasterlee verliest erkenning na ernstige problemen met dierenwelzijn: "Wie niet horen wil, moet voelen"

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts heeft de erkenning van honden- en kattenfokkerij Hoeve Hoogland in Kasterlee geschrapt. De uitbater krijgt daarnaast ook een verbod van twee jaar. Uit meerdere controles bleek dat er ernstige problemen zijn met het welzijn van de 600 honden en 100 katten uit de fokkerij.

"Bij een groot deel van de dieren werden chronische of acute gezondheidsproblemen vastgesteld", klinkt het bij Weyts. "We hebben ook vastgesteld dat er zieke dieren te koop aangeboden worden, maar ook dat de uitbater niet in orde is met enkele minimumnormen voor huisvesting. Verder werden ook eerder opgelegde maatregelen onvoldoende opgevolgd, waardoor we niet anders konden dan overgaan tot de intrekking van de erkenning."