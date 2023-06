President Zelenski wil "maximumstraf" voor vermeende Russische spion betrokken bij raketaanval in Kramatorsk

Veel speculaties dus, maar volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten was de generaal wel degelijk op de hoogte van de aankomende muiterij. Dat schrijft The New York Times. Volgens de krant bestaat zelfs de mogelijkheid dat hij er direct bij betrokken was, al wordt zijn exacte rol in de opstand nog onderzocht.

Soerovikin was van oktober tot en met januari de bevelhebber over de Russische invasie in Oekraïne. Daarna werd hij vervangen door het ministerie van Defensie, tegen wie Wagner-leider Prigozjin zich had gekeerd bij zijn muiterij.