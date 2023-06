Hoe gaat het met het Oekraïense zomeroffensief? "Leger zal van strategie moeten veranderen"

De hoofdstad zouden ze uiteindelijk nooit bereiken. De "mars van de rechtvaardigheid", zoals Prigozjin zijn opstand zelf noemde, zou uiteindelijk vroegtijdig afgeblazen worden. "Om bloedvergieten te vermijden", zei hij daar later zelf over. Toch was het voor Poetin even nagelbijten, want de snelheid waarmee de militie de hoofdstad naderde, legde enkele pijnpunten in de Russische verdediging bloot.