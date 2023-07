Oude stoomlocomotief van de mijn aangekomen in Beringen

"De locomotief is jaren geleden in Leuven beland toen brouwerij Artois hem kocht en later aan de stad schonk", zegt Dimitri Temmerman van de NMBS, die nu trouwens eigenaar is van de stoomlocomotief. "De locomotief heeft jaren gestaan in een opslagplaats van de stad, maar die krijgt binnenkort een andere invulling. We moesten dus op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Dat de locomotief na al die jaren terug kan keren naar zijn thuisbasis maakt het verhaal helemaal af."