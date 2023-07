Plannen voor nieuwe middelbare school in Ranst, initiatiefnemers willen starten op 1 september 2024

Voor hun project vonden ze een stuk grond aan de Schawijkstraat in Ranst, op de grens met Wommelgem, vlakbij het Zevenbergenbos. De grond ligt in een zone waarop schoolgebouwen geplaatst mogen worden en de eigenaar wil het terrein ook verkopen. "Zo zouden we een antwoord kunnen bieden op het capaciteitsprobleem in de onderwijszones Antwerpen en Lier." Het is de bedoeling om op 1 september 2024 te starten met 150 leerlingen in het eerste en tweede middelbaar en later uit te groeien tot een volledige middelbare school met 600 plaatsen.