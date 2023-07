Pleinschildering van rozenpad is blikvanger van Wetterse Markt

"De soms grijze Markt mocht iets meer kleur krijgen", klinkt het bij departementsdirecteur Pieter Bracke. Om de markt op de fleuren werden niet alleen extra bloemen en planten geplaatst, er is ook een grote pleinschildering te zien op de grond. Het kunstwerk vormt de blikvanger op de Wetterse Markt en loopt van aan de kerk tot aan de Van Cromphoutstraat. De kunstenaar die de schildering ontwierp is Jonas Vanderbeke. Hij komt uit Gent, maar geeft les aan de Wetterse Kunstacademie.

Het kunstwerk vormt een pad van rozenblaadjes en is een knipoog naar de rozengemeente die Wetteren is. Voor Vanderbeke was het de eerste keer dat hij niet op een doek schilderde en dat zorgde voor uitdagingen. "De scheve klinkers maakten het niet makkelijk, maar het was erg interessant om de hechtingskracht van de klinkers te zien. Op sommige plekken hebben we de verf er echt moeten induwen. Voor de uitvoering kreeg ik hulp van mijn studenten schilderkunst en van collega’s", vertelt hij.



Wie met de fiets of te voet is kan zich vrijuit bewegen over het kunstwerk. Tot 31 augustus is de markt afgesloten voor het autoverkeer. Pas na de zomer zullen er auto’s over het rozenpad kunnen rijden. "De bandensporen zullen toepasselijk zijn op het rozenpad en uiteindelijk ook zelf deel gaan uitmaken van het kunstwerk", zegt Vanderbeke.