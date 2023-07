Politiezone KLM pakt twee verdachten op die gewapende overval pleegden op bakkerij in Londerzeel

Eind mei bedreigde een verdachte de uitbaatster van bakkerij Katelijne & Peter in Londerzeel. Hij vroeg haar om de inhoud van de kassa af te geven. Nadat de uitbaatster geen antwoord had gegeven, besloot de verdachte om met een pepperspray in het rond te spuiten. Daarna vluchtte hij weg samen met een tweede persoon die op de uitkijk stond.

Twee verdachten uit Mechelen konden uiteindelijk worden geïdentificeerd. Het ging om een meerderjarige van 18 jaar en een minderjarige van 17 jaar. Beide betrokkenen hebben de overval bekend. De meerderjarige zal zich later bij het Parket Halle-Vilvoorde moeten verantwoorden. De minderjarige werd voorgeleid bij de Jeugdrechter in Mechelen en kreeg maatregelen opgelegd. Uit verder onderzoek zal moeten blijken of de verdachten nog in aanmerking komen voor andere feiten.