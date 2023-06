Zeven op de tien marktkramers van groenten en fruit leeft verkoopregels niet na: land van herkomst en prijs per stuk vaak niet vermeld

Marktkramers die verse groenten en fruit verkopen, blijken de algemene verkoopregels niet altijd na te leven. Dat blijkt uit een controle van de Economische Inspectie. In meer dan zeven op de tien gevallen werden één of meerdere inbreuken vastgesteld. Veel handelaars lijken niet op de hoogte te zijn dat het verplicht is om bij groenten en fruit het land van herkomst te vermelden.