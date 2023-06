Nederlands museum zoekt familieleden van de kleinste vrouw ter wereld in Antwerpen

Bij haar geboorte was ze amper 31 centimeter groot. En toen ze op 16-jarige leeftijd overleed in New York was "Prinses Paulien" 61 centimeter en woog ze zo'n 4 kilogram. Omdat ze zo uitzonderlijk klein was, werd ze gezien als een soort van attractie door veel mensen. "In die tijd was het eigenlijk vrij normaal dat mensen met een uitzonderlijk uiterlijk op kermissen en in theaters tentoongesteld werden", zegt Olga Janzs van museum Den Aanwas. Heel haar leven lang is "Prinses Paulien" uitgebuit als attractie op freakshows over de hele wereld. Dat was voor haar familie een manier om veel geld te verdienen.