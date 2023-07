Bijna vergeten rangeerlocomotief verhuist van Kessel-Lo naar be-MINE in Beringen

"De rangeerlocomotief is hier terechtgekomen omdat Stella Artois hem destijds gekocht heeft van een mijnbedrijf", zegt schepen van Cultuur Bert Cornillie (Vooruit). "Hij was bestemd voor het treinmuseum in Kessel-Lo. Maar dat museum is uiteindelijk gebouwd in Schaarbeek. De rangeerlocomotief is jammer genoeg niet in de collectie van het museum terechtgekomen. Hij is hier dus gewoon achtergelaten."