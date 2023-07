Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Waarom is een seksloze relatie een taboe?"

Waar zit dan wel het probleem? “Andrea heeft andere relaties gehad waarin ze heel gelukkig was, en is nu ook gelukkig. Maar ze wijst seksualiteit af en spreekt over het gedoe en de investering in een relatie. Volgens mij is seks bij haar verbonden met een totale overgave in het samenzijn. Het lijkt een klus te zijn. Maar het is tegelijk ook je kwetsbaar maken voor verlies.”



“We zien het vaker dat mensen op latere leeftijd zichzelf gaan beschermen tegen verlies. Zo hoorde ik recent nog het verhaal van een vrouw in de 80 die altijd poezen had, maar er nu geen meer wil. Omdat ze bang is voor het verdriet als die poes sterft. Je kan het belachelijk vinden als vergelijking, maar het is eigenlijk net hetzelfde.”