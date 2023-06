River Cleanup zoekt "Waste Watchers" die met drone zwerfafval in Schelde willen opsporen

Met het "Waste Watchers" project wil organisatie River Cleanup het zwerfvuil in de Schelde in kaart brengen. Daarvoor zoeken ze mensen die met een drone over de Schelde willen vliegen om beelden van het zwerfvuil te maken. Die beelden worden vervolgens geanalyseerd via artificiële intelligentie. Op die manier kunnen de plaatsen waar veel zwerfvuil ligt in kaart gebracht worden. "Op hoe meer verschillende manieren dat we aan de slag kunnen gaan voor propere rivieren, hoe sneller we onze doelen gaan bereiken", zegt Hanne Collette van River Cleanup.