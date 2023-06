BEKIJK - "Die shit is mijn therapie": emotionele Zwangere Guy doet Rock Werchter daveren

Na een grapje over zes jonge meisjes die in sneltempo naar de EHBO-post zijn afgevoerd (“jullie zijn nog niet ready voor mij”), speelde Zwangere Guy een snoeihard “Wie is Guy?”, gevolgd door een vleugje “Putain putain” als eerbetoon aan wijlen Arno, die hij liefkozend “tonton” (nonkel, red.) noemde.

Na enkele wilde heupbewegingen en “lawaai voor mijn dame, want dat had ik deze ochtend beloofd” eindigde het optreden met een sample van “Alane”. Het laten daveren tot in Brussel: missie geslaagd voor Zwangere Guy 2.0. “Merci om te geloven in dit krapuul uit Brussel”, besloot hij dolgelukkig.