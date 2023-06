Schip vaart met volle kracht tegen brug van Humbeek: "Ravage is groot"

Rond 13 uur vanmiddag is een schip met een lading zand met volle kracht tegen de brug van Humbeek, bij Grimbergen, gevaren. De schade aan het schip is beperkt, maar de ravage aan de brug is groot. Het brugdek is vier meter opgeschoven, kabels liggen bloot en ook een elektriciteitscabine is gesneuveld. Er was ook een tijdlang een stroomonderbreking in de omgeving.

De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. "Dit is een regelrechte ramp. Ik heb met de mensen van de Vlaamse Waterweg gesproken en zij vertelden me dat ze dit soort ongevallen tegenwoordig vaker tegenkomen. Het zou te maken kunnen hebben met onoplettendheid of met gsm-gebruik, maar dat is een veronderstelling natuurlijk", zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing).