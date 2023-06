Slaap van octopussen lijkt verrassend veel op die van mensen

Tijdens de rustige slaap zagen de wetenschappers kenmerkende hersengolven die erg goed lijken op bepaalde golven die gezien worden tijdens de non-remslaap in de hersenen van zoogdieren. Die golven worden slaapspoelen genoemd.

Hoewel de juiste functie van deze golfvormen zelfs bij mensen niet duidelijk is, denken wetenschappers dat ze helpen bij het vastleggen van herinneringen.

Dankzij een ultramoderne microscoop, die gebouwd is door mede-eerste auteur doctor Tomoyuki Mano, konden de onderzoekers vaststellen dat deze op slaapspoelen lijkende hersengolven voorkomen in hersengebieden van de octopussen die geassocieerd worden met leren en het geheugen, wat erop wijst dat deze hersengolven mogelijk een zelfde functie hebben als bij mensen.

Ruwweg één keer per uur gaan de octopussen in een actieve slaapfase die zowat een minuut duurt. Gedurende die fase lijkt hun hersenactiviteit zeer sterk op hun hersenactiviteit als ze wakker zijn, net zoals dat bij de remslaap het geval is bij mensen.

Het onderzoeksteam filmde en analyseerde ook de veranderende huidpatronen van de octopussen in wakende en slapende toestand in ultrahoge 8K-resolutie.

"Door in zo'n hoge resolutie te filmen, kunnen we zien hoe elke individuele pigmentcel zich gedraagt om een algemeen huidpatroon te vormen", zei Meshulam. "Dit kan ons helpen om eenvoudige modellen van huidpatronen op te stellen om de algemene principes van de patroonvorming in wakende en slapende toestand te doorgronden."

Als ze wakker zijn, controleren octopussen duizenden kleine, gepigmenteerde cellen in hun huid en zo kunnen ze een enorm scala aan verschillende huidpatronen creëren. Ze gebruiken die patronen om zichzelf te camoufleren in verschillende omgevingen, in sociale contacten, om met elkaar te communiceren, en om te dreigen, om roofdieren af te schrikken. De onderzoekers stelden vast dat de octopussen tijdens hun actieve slaap dezelfde cyclus van huidpatronen doorliepen.