"Ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen": in maart vloog OHL-speler Sofian Kiyine met auto in sporthal, nu staat hij voor politierechter 

Op 30 maart botste de speler van OHL aan hoge snelheid tegen een rotonde, waarna hij in de sporthal van Flémalle vloog. Als bij wonder raakte enkel Kiyine zelf gewond. Het had veel erger kunnen aflopen, want op het moment van het ongeval waren er kinderen in de sporthal aanwezig. Zij waren gelukkig net naar de kleedkamers gegaan. Uit het onderzoek bleek dat hij 1,6 promille alcohol in zijn bloed had en 150 kilometer per uur reed. In zijn verklaring vertelde hij dat hij onwel geworden was en zich niet herinnert dat hij een ongeval had.