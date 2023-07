Antwerpen plaatst doorzichtige "zwerfvuilkubus": "Om te tonen wat voor vetzakkerij wij op straat achterlaten"

Schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Els Van Doesburg (N-VA) heeft donderdagmiddag de "zwerfvuilkubus" voorgesteld. De campagne moet mensen bewuster maken van de rotzooi die dagelijks op straat wordt achtergelaten.

"Onze mannen en vrouwen van de stadsreiniging doen elke dag hun ronde en in plaats van het verzamelde zwerfvuil mee te nemen, gaan ze het de hele zomer lang op vijf verschillende plaatsen dumpen in de zwerfvuilkubus", legt Antwerps schepen Els Van Doesburg uit bij Radio2 in Antwerpen. "Een zwerfvuilkubus is eigenlijk een klein, schattig huisje met glazen wanden, zodat iedereen kan zien wat voor rotzooi en wat voor vetzakkerij wij zoal inzamelen."