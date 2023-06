Studio Brussel tipt: deze artiesten mag je niet missen op Rock Werchter Dag 2

Fien Germijns tipt talent van eigen bodem: ze kiest voor het optreden van SONS in The Slope. De Belgische garagerockband werd in 2018 ontdekt tijdens De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Hun eerste single ‘Ricochet’ stond dat jaar twee weken bovenaan De Afrekening. Amper drie maanden later komt de volgende jongensdroom al uit: het hoofdpodium van Rock Werchter. En vandaag staan ze dus opnieuw op Werchter.