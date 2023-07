Studio Brussel tipt: deze artiesten mag je niet missen op Rock Werchter Dag 3

Michèle Cuvelier vind je vandaag zonder twijfel in The Barn voor de Britse singer-songwriter Fred Again. Ze is namelijk grote fan van de zogenaamde "danskoning van vandaag": "Fred Again is iemand die de voorbije jaren pijlsnel een gigantische fanbase rond zich heeft verzameld. Hij doet dat door niet alleen sympathiek, maar vooral ook door ongelofelijk creatief te zijn."