Taxfree shoppen: “niet altijd voordeliger”

Het idee van een belastingvrij aanbod is ontstaan in Shannon, Ierland in de jaren ’40. Een zekere Brandon O’Regan werkte daar op de luchthaven waar vliegtuigen van Europa nog eens bijtankten om naar de VS te vertrekken.

Brendan zag alle rijke mensen daar passeren, die een uurtje of zo moesten wachten tot het vliegtuig was bijgetankt. Die mensen verveelden zich stierlijk. Het was O’Regon al eens opgevallen dat je aan boord van boten geen taksen moest betalen op alcohol zodra je in de internationale wateren was. Hij dacht: als die mensen hier in de transitzone zijn van de luchthaven, kan ik hen misschien ook wel taksvrij tabak of alcohol verkopen.

Hij vroeg toestemming aan de Ierse overheid, en die ging akkoord. En in 1947 ging op die manier de allereerste winkel open in een luchthaven waar je geen taksen hoefde te betalen. Een succesformule die heel snel overal ter wereld werd overgenomen.