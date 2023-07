Telling om aan te tonen dat Wetteren en Schellebelle grootste huiszwaluwkolonies in Vlaanderen hebben

De gemeenten helpen daar ook een handje bij. Toen de oude fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Wetteren werd afgebroken, schoot Natuurpunt in actie. Die brug was een geliefkoosde nestplek voor zwaluwen. "We vreesden dat de afbraak niet goed zou zijn voor de populatie huiszwaluwen", zegt Snoeck. "Daarom hebben we erop aangedrongen om onder de nieuwe fietsbrug voldoende ruimtes te laten, zodat zwaluwen daar hun nesten kunnen bouwen. De bouwpartners zijn erop ingegaan, en zo hebben we kolonies gered."