Tongers Nieuw Theater is klaar voor voorstellingen in catacomben van Gallo-Romeins Museum

Net zoals Wim merkte regisseur Tom Moors tijdens de repetitie op dat het geluid niet altijd even goed zat. "Daarvoor heb je natuurlijk een generale repetitie", zegt Moors. "Maar eigenlijk ben ik heel tevreden over de prestatie van mijn team. Hier en daar gaan we nog wat sleutelen en dan zijn we helemaal klaar voor de avant-première".