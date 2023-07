BEKIJK - Antwerpse leerlingen zwaaien het schooljaar uit en verwelkomen de zomervakantie

De zomervakantie is meer dan welkom bij de schoolkinderen. “Ik voel me goed want het is zomervakantie. Ik word ouder en ga nu naar het middelbaar, dus dat is leuk.” “Ik ga mijn vrienden missen, maar het is ook leuk dat het schooljaar voorbij is want ik ga naar Londen om mijn familie te bezoeken.” “We hadden veel moeilijke eindtoetsen dus ik ben wel blij dat het schooljaar voorbij is.”