Van afstandelijke leider met lange tafel tot selfie-president: wat is er aan de hand met Poetin?

Gisteren dook de president plots op in de stad Derbent in de deelrepubliek Dagestan. Hij is er onthaald als een rockster, dat zie je in het filmpje hieronder. "De plek is niet toevallig gekozen, de deelrepubliek wordt met ijzeren vuist geregeerd. Het is makkelijk om daar mensen op te trommelen voor zo'n show", legt Derk Sauwer van de Russische onafhankelijke krant "The Moscow Times" uit.