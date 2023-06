Rechtbank vernietigt plan van Britse regering om illegale migranten naar Rwanda te sturen

Waar gaat het over?

In 2022 lanceerde de Britse regering onder Premier Boris Johnson een plan om migranten, die op een illegale manier het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, te deporteren naar Rwanda. Die migranten zouden zo geen kans krijgen om asiel aan te vragen in het VK, maar wel in Rwanda. De bedoeling van de regering was om op die manier illegale migratie en mensensmokkel tegen te gaan. Migranten proberen bijvoorbeeld met kleine bootjes het Kanaal over te steken, en overleven die reis vaak niet.

"De Rwanda-deal" kreeg vanaf het begin veel kritiek van de politieke oppositie en hulporganisaties voor migranten. Die vonden het een onmenselijke oplossing, en trokken ook in twijfel of het wel wettig was.