Voormalig havendirecteur na 1 jaar voor de klas: "Fantastisch jaar, maar ik zie wel wat systeemfouten in het onderwijs"

Ondanks deze gebreken in het systeem gaat ze volgend jaar zeker door. “Het is de warme waardering van de leerlingen die me hebben overtuigd om leraar te zijn en te blijven”, zegt ze.

Ook in haar speech op de proclamatie sprak ze fier over “haar mannen”: “Ik kan alleen maar zeggen dat jullie mijn keuze voor het onderwijs alleen maar hebben bevestigd, mijn hart alleen maar hebben vergroot voor het onderwijs, dat is mede dankzij jullie en ook mijn warme collega’s.”