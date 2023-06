Voormalig KU Leuven-professor krijgt in beroep lichtere straf voor verkrachting studente

Waarover gaat deze zaak?

In 2016 had hij het slachtoffer - een toenmalige studente van hem - meegevraagd naar een congres in Barcelona. Daar aangekomen bleek dat hij een appartement met maar 1 slaapkamer had gereserveerd. Hij communiceerde op een ongepaste manier, kocht haar een lingeriesetje en ging ongevraagd halfnaakt bij haar in bed liggen. Uiteindelijk randde de hoogleraar haar aan. Pas in 2018 diende een familielid formeel een klacht in bij de KU Leuven, nadat er al enkele jaren een gerucht over de zaak de ronde ging.