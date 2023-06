Vier leerlingen krijgen geen diploma aan VTI Zandhoven omdat zevende specialisatiejaar wordt geschrapt

"Wij konden niet voorzien dat we zo zouden stijgen in leerlingenaantallen in het eerste jaar. We hebben minstens twee klassen die erbij komen. Daar is geld voor nodig. Uiteindelijk hebben we beslist om dus het zevende jaar niet te laten doorgaan. Hoeveel begrip we ook voor de leerlingen en hun ouders hebben, het rendeert niet om zoveel uren in een klas met zo weinig leerlingen te investeren."