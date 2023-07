Twee vuilnisophalers op verschillende plaatsen aangevallen in Antwerpen: "Automobilisten werden ongeduldig"

Twee vuilnisophalers zijn aangevallen in Antwerpen toen ze hun werk aan het doen waren. Eerder deze week gebeurde dat in de Eendrachtstraat op de Dam. Daar is een sorteerstraat waar de vuilniswagen even stilstaat om de container uit de grond te tillen. Deze nacht deed zich een tweede incident voor op de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel.