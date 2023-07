Bokesbar zorgt voor boterhammen voor elke scholier in Lanaken

Dit jaar werd het concept getest in basisschool ’t Bieske in Gellik, maar volgend jaar komen alle basisscholen in Lanaken aan bod. “De bedoeling is dat geen enkel kind nog honger heeft”, zegt Roel. “We stellen ons ook niet de vraag hoe het komt dat het kind honger heeft. Of dat nu is omdat er toevallig geen brood was, of omdat er geen geld is voor brood. Elk kind is welkom en krijgt een boterham.”