Zon scheen nooit meer dan afgelopen maand, zelfs record van 1976 verbroken

"De snelheid waarmee we van het ene uiterste in het andere vervallen, is een signaal van de klimaatverandering", zegt David Dehenauw, hoofd van de dienst Weersvoorspellingen bij het KMI. Die klimaatverandering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. "We krijgen langer hetzelfde weer, goed of slecht. We hebben deze maand gezien wat er gebeurt als het eerst vier weken lang niet regent en dan plots wel. Vorige week moest ik waarschuwen voor veel neerslag, met op sommige plekken zelfs even een code rood. De week daarvoor hadden we nog een hittegolf van tien dagen."