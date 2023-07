Verzet tegen herinrichting Brusselse Ring in Zaventem, buurtbewoners vrezen megafiles en sluipverkeer

“Dat het knooppunt van Ring met de A201 richting luchthaven wordt afgebroken voor een kruispunt met verkeerslichten is geen goede zet”, zegt Patrick Delaunoy van de drukkingsgroep. “Dat gaat voor megafiles zorgen. Ook de nieuwe op- en afritten van de Henneaubrug zullen afgebroken worden. Daardoor is er geen mogelijkheid meer om via de Woluwelaan en de nieuwe brug Zaventem te bereiken. We vrezen dat dat voor veel sluipverkeer door Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe zal zorgen." De actiegroep vindt het ook zonde dat de knooppunten uit de jaren 70 afgebroken worden: "We hebben met specialisten gesproken die zeggen dat ze nog 50 jaar goed zouden zijn, mits een groot onderhoud.”