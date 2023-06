Zware brand verwoest loods van vlasbedrijf in Ingelmunster, mogelijk asbest vrijgekomen

“Het dak van de loods is een asbestdak", zegt burgemeester Windels. "We zijn nu met specialisten aan het bekijken wat de implicatie is. We hebben al een perimeter ingesteld. Voor de omwonenden is dat belangrijk. Zij zullen donderdagochtend allemaal gecontacteerd worden door onze gemeentelijke diensten."



Gisterenavond vroeg de brandweer alvast aan iedereen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. "We hebben nog niemand actief gecontacteerd, omdat er geen acuut gevaar is. Maar de mensen zijn allemaal op de hoogte via de sociale media. We maken ons wel wat zorgen over die asbest, maar dat gaan we dus bekijken en daar de mensen donderdagochtend over informeren."