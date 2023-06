28 mensen veroordeeld voor grootschalig gesjoemel in het tennis, miljoenen euro's verbeurd verklaard

Ook zeven tennissers werden schuldig bevonden, net als een aantal "money mules", mensen die hun bankrekening lieten gebruiken door de bende. Zij krijgen allemaal een eenvoudige schuldigverklaring. Dat betekent dat ze wel schuldig worden bevonden, maar geen straf krijgen. "Dat komt omdat de rechtbank vindt dat de redelijke termijn is overschreden", zegt persrechter Sophie Van den Broeke. "Het onderzoek is in 2018 begonnen, het is erg uitgebreid gevoerd, ook in het buitenland. Maar omdat het zo lang heeft geduurd, heeft de rechtbank ervoor gekozen om lagere straffen uit te spreken."