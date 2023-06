1 op de 10 kinderen slachtoffer van mishandeling, hulplijn 1712 vraagt extra aandacht voor zomervakantie

"Voor veel kinderen verdwijnt de stress van school, maar wordt de thuissituatie ook een pak onvoorspelbaarder, omdat de structuur weg is", legt Anna Defossez uit in De Ochtend van Radio 1. Zij is coördinator van Echo-Lotgenotenwerking voor overlevers van kindermishandeling en maakte zelf thuis mishandeling mee in haar jeugd.