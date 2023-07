34 Antwerpse steden en gemeenten organiseren zomerscholen, met steun van provincie, 4 meer dan vorig jaar

De 7 basisscholen van Rumst mochten een aantal leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar doorverwijzen. Zelf inschrijven kan niet. De zomerschool zal plaatsvinden in gemeentelijke basisschool Ter Doelhagen, de laatste week van juli en de eerste week van augustus. In totaal zullen er nu 14 kinderen deelnemen. "We willen bewust klein beginnen. Zo kunnen we ook inspelen op de individuele noden van de kinderen. We hebben gekozen om de zomerschool in het midden van de zomervakantie te organiseren. Zo breken we de vakantie en zitten we niet te dicht op het schooljaar zelf."