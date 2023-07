Acht verdachten opgepakt bij reeks huiszoekingen naar drugsbende in Schaarbeekse Noordwijk

Tijdens de huiszoekingen troffen de politie 300 gram cocaïne aan en 29.190 euro cash geld aan. Speurders namen ook een voertuig in beslag dat gebruikt zou zijn geweest bij de illegale activiteiten van de bende.

"De illegale verkoop van verdovende middelen, evenals het gebruik van deze producten, veroorzaken veiligheidsproblemen en verstoringen van de openbare orde”, zegt een woordvoerder van de politie. "Deze operatie kadert in de wil van de politiezone om de drugshandel aan te pakken in de Noordwijk en dus de onveiligheid gerelateerd aan de drugsverkoop terug te dringen. Om de effecten van de operatie van 28 juni te behouden, zullen er de komende dagen meerdere politieoperaties georganiseerd worden. Het doel hiervan is om de beveiliging voort te zetten en om de verkoop van verdovende middelen in de Noordwijk te bestrijden."