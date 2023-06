Sint-Amands neemt afscheid van Kyana (4) en Kyano (8) die omkwamen bij brand 

"We kenden de familie heel goed. We zagen hen bijna wekelijks en de kindjes kwamen ook vaak bij ons spelen in de tuin. Het is heel jammer wat er gebeurd is. Ik heb er geen woorden voor", zegt Ineke uit Bornem.

"Wij zijn buren en omdat we alles samen hebben meegemaakt, vond ik het belangrijk om te komen. Op die manier kunnen we het toch een beetje afsluiten. Wij zijn allemaal ouders of grootouders en hebben kleine kindjes. Het is ongelofelijk. Mensen voelen zich zo leeg. Onze gemeenschap is er hard door getroffen. Ook al ken je de mensen niet, iedereen heeft er enorm veel respect voor. Sint-Amands is niet groot, maar we hangen allemaal aan elkaar", zegt buurvrouw Vera.