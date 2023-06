Amerikaans Hooggerechtshof haalt Bidens plan voor kwijtschelden studieschulden onderuit

Sinds de jaren 80 is de kostprijs van een vierjarige opleiding aan een hogeschool of universiteit in de Verenigde Staten spectaculair gestegen. Waar je bij privé-instelling - inclusief studentenkamer - begin jaren 70 gemiddeld minder dan 3.000 dollar per jaar betaalde (aangepast aan inflatie), is dat tijdens het academiejaar 2021-2022 gemiddeld al bijna 52.000 dollar per jaar.

Publieke instellingen zijn gemiddeld iets goedkoper. Inclusief studentenkamer kost dat nog steeds gemiddeld bijna 23.000 dollar per jaar. Ter vergelijking: in 1971 was dat amper 1.410 dollar per jaar.